Стало известно, сколько автомобилей зарегистрировали в Украине с начала войны — Finance.ua

Стало известно, сколько автомобилей зарегистрировали в Украине с начала войны Сегодня 03:38

Стало известно, сколько автомобилей зарегистрировали в Украине с начала войны

В начале полномасштабной войны 162 сервисных центра МВД временно приостановили предоставление услуг по всей территории Украины. По состоянию на конец ноября 2024 года 144 центра работают и обеспечивают государственными услугами всех граждан.

Об этом сообщает официальный сайт ГСЦ МВД.

В ведомстве отмечают, что с 24 февраля 2022 года по 19 ноября 2024 года общее количество регистрационных действий с транспортными средствами в Украине составляет более 6,2 миллиона услуг. Из них впервые на территории Украины было зарегистрировано более 1,3 миллионов автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузовиков, а около 360 тысяч транспортных средств при этом были новыми.

«С 19 декабря 2023 года украинцы могут перерегистрировать легковые автомобили и мотоциклы онлайн. На сегодняшний день более 198 тысяч транспортных средств было продано через Портал „Дія“», — напоминают в ГСЦ МВД.

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Общее количество выданных национальных водительских удостоверений за 1000 дней войны достигло более 3,1 миллиона. Из них около 827 тысяч водительских удостоверений были выданы впервые. Международное водительское удостоверение получили более 19 тысяч водителей в Украине.

В настоящее время в Украине 21 территориальный сервисный центр МВД предоставляет услуги в укрытии, 13 центров имеют вблизи своих помещений мобильные модульные укрытия.

MMR По материалам:

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