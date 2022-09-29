Стало известно о четвертой утечке газа на «Северных потоках» — Finance.ua

Стало известно о четвертой утечке газа на «Северных потоках» Сегодня 10:15

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков», до этого было известно о трех утечках.

Об этом пишет местная газета Svenska Dagbladet.

Предыдущие три утечки из «Северного потока-1» и «Северного потока-2» произошли в понедельник. Одна на «Северном потоке-2» у побережья острова Борнохольм в экономической зоне Дании; две на «Северном потоке-1» у острова Симрисхамн на расстоянии более 6000 метров друг от друга. Одна — в датской экономической зоне, другая — в шведской.

По данным газеты, на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.

В Швеции ведут собственное расследование и подозревают грубый саботаж.

Немецкие спецслужбы предполагают, что три трубы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море могут оказаться навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии.

Не только Германия, но и Дания и Швеция предполагают, что речь может идти о диверсии.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.