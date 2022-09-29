Стало известно о четвертой утечке газа на «Северных потоках» — Finance.ua
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Стало известно о четвертой утечке газа на «Северных потоках»

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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков», до этого было известно о трех утечках.
Об этом пишет местная газетаSvenska Dagbladet.
Предыдущие три утечки из «Северного потока-1» и «Северного потока-2» произошли в понедельник. Одна на «Северном потоке-2» у побережья острова Борнохольм в экономической зоне Дании; две на «Северном потоке-1» у острова Симрисхамн на расстоянии более 6000 метров друг от друга. Одна — в датской экономической зоне, другая — в шведской.
По данным газеты, на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.
В Швеции ведут собственное расследование и подозревают грубый саботаж.
Немецкие спецслужбы предполагают, что три трубы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море могут оказаться навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии.
Не только Германия, но и Дания и Швеция предполагают, что речь может идти о диверсии.
По материалам:
УНІАН
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