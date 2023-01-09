Стало известно, кто из пенсионеров имеет право на доплату в размере 10% от прожиточного минимума — Finance.ua

Стало известно, кто из пенсионеров имеет право на доплату в размере 10% от прожиточного минимума Сегодня 08:37 — Личные финансы

Стало известно, кто из пенсионеров имеет право на доплату в размере 10% от прожиточного минимума

В декабре некоторым пенсионерам пересчитали выплаты, сумма надбавки у всех разная, кому-то добавили 600 гривен, а кому-то 6. Это повышение было связано с увеличением прожиточного минимума.

Кстати, пересчитали выплаты и донорам, которые ежемесячно получают 10% к пенсии от прожиточного минимума.

Перерасчет надбавки, назначенной в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов» был проведен 1 декабря. Сейчас эта доплата составляет 258,90 грн в месяц. Ее плюсуют к основным выплатам пенсионера. Кстати, эта сумма останется без изменений и на протяжении 2023 года, ведь прожиточный минимум заморожен.

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Стоит отметить, что при изменении прожиточного минимума надбавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).

Статус почетного донора в Украине присваивают человеку, который бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови. Чтобы получать надбавку к пенсии, такому человеку нужно подать заявление и документы о награждении нагрудным знаком «Почетный донор Украины» в территориальное управление Пенсионного фонда.

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На пенсии По материалам:

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