Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова — Finance.ua

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Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова

Финтех и Карты
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Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова
Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова
В общественном транспорте Львова до конца 2023 года заработает безналичная оплата.
Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, пишет «Твой город».
В настоящее время безналичную оплату тестируют на трех маршрутах, насчитывающих 28 автобусов. Электронный билет заработает во всем общественном транспорте Львова после окончания тестирования и коррекции проблем, возникших во время эксперимента.
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Мы хотим протестировать систему и научить людей пользоваться электронным билетом так, чтобы мы понимали, что система работает качественно и не имеет никаких недостатков. Тогда мы внедрим полностью е-билет во всех наших видах общественного транспорта", — отметила Маруняк.
Она также отметила, что электронный билет во всех видах транспорта и на всех маршрутах будет введен в 2023 году.

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По материалам:
Шо там
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