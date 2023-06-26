Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова — Finance.ua

Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова Сегодня 19:31 — Финтех и Карты

Стало известно, когда заработает е-билет в общественном транспорте Львова

В общественном транспорте Львова до конца 2023 года заработает безналичная оплата.

Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, пишет «Твой город».

В настоящее время безналичную оплату тестируют на трех маршрутах, насчитывающих 28 автобусов. Электронный билет заработает во всем общественном транспорте Львова после окончания тестирования и коррекции проблем, возникших во время эксперимента.

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Мы хотим протестировать систему и научить людей пользоваться электронным билетом так, чтобы мы понимали, что система работает качественно и не имеет никаких недостатков. Тогда мы внедрим полностью е-билет во всех наших видах общественного транспорта", — отметила Маруняк.

Она также отметила, что электронный билет во всех видах транспорта и на всех маршрутах будет введен в 2023 году.

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