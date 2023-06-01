Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах — Finance.ua

Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах
В Киеве и Киевской области были установлены терминалы для покупки билетов на пригородные поезда. О нововведениях рассказали в компании «Укрзализныця».
По данным перевозчика, терминалы для покупки билетов на пригородные электрички были установлены на девяти станциях.
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Теперь пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги:
- на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс.;
- на Северной платформе;
- и на станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое.
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При этом рассчитаться за эти билеты можно картой любого банка или любыми средствами с NFC-модулем.
Валидация билетов происходит стандартным образом — сканированием на турникетных комплексах и предъявлением билета контролеру в поезде, добавили в УЗ.
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