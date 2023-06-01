Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах — Finance.ua
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Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах

Личные финансы
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Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах
Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах
В Киеве и Киевской области были установлены терминалы для покупки билетов на пригородные поезда. О нововведениях рассказали в компании «Укрзализныця».
По данным перевозчика, терминалы для покупки билетов на пригородные электрички были установлены на девяти станциях.

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Теперь пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги:
  • на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс.;
  • на Северной платформе;
  • и на станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое.
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При этом рассчитаться за эти билеты можно картой любого банка или любыми средствами с NFC-модулем.
Валидация билетов происходит стандартным образом — сканированием на турникетных комплексах и предъявлением билета контролеру в поезде, добавили в УЗ.
По материалам:
Finance.ua
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