Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах — Finance.ua

Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах Сегодня 11:17 — Личные финансы

Билеты на пригородные поезда столицы теперь можно купить в терминалах

В Киеве и Киевской области были установлены терминалы для покупки билетов на пригородные поезда. О нововведениях рассказали в компании «Укрзализныця».

По данным перевозчика, терминалы для покупки билетов на пригородные электрички были установлены на девяти станциях.

Теперь пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги:

на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс.;

на Северной платформе;

и на станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое.

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При этом рассчитаться за эти билеты можно картой любого банка или любыми средствами с NFC-модулем.

Валидация билетов происходит стандартным образом — сканированием на турникетных комплексах и предъявлением билета контролеру в поезде, добавили в УЗ.

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