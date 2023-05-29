&quot;Укрзализныця&quot; ввела новый маршрут из Киева в Одессу — Finance.ua
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"Укрзализныця" ввела новый маршрут из Киева в Одессу

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«Укрзализныця» вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 с 10 июня, сообщает Одесский городской совет.
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«В новом графике железнодорожники предусмотрели новый поезд № 148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы», — говорится в сообщении Одесского горсовета в телеграм-канале в субботу.
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Кроме этого, следующим поездам Укрзализныци продлен маршрут следования:
№ 105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться к и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;
№ 53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально согласно новому графику сможет курсировать в Запорожье.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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