"Укрзализныця" ввела новый маршрут из Киева в Одессу Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 с 10 июня, сообщает Одесский городской совет

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«В новом графике железнодорожники предусмотрели новый поезд № 148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы», — говорится в сообщении Одесского горсовета в телеграм-канале в субботу.

Кроме этого, следующим поездам Укрзализныци продлен маршрут следования:

№ 105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться к и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;

№ 53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально согласно новому графику сможет курсировать в Запорожье.

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