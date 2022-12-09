Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины — Finance.ua

Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос утверждения Мониторинговой программы для Украины с участием совета директоров (PMB) 19 декабря.

Соответствующий пункт внесен в график заседаний совета, сообщается на его сайте.

Кроме Украины, МВФ 19 декабря рассмотрит также вопросы Кении, Туниса и Сербии.

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Напомним, Украина направила в МВФ запрос на четырехмесячную мониторинговую программу PMB. Киев надеется, что на изменение в этой программе, которое не предусматривает финансирование, уже в начале следующего года придет программа расширенного финансирования EFF, которая может частично покрыть дефицит госбюджета-2023, который оценен в 38 млрд долларов.

О достижении Украиной соглашения с МВФ на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по условиям мониторинговой программы глава миссии МВФ Гевин Грей заявил 23 ноября.

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