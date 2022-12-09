Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины — Finance.ua
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Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины

Казна и Политика
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Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины
Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос утверждения Мониторинговой программы для Украины с участием совета директоров (PMB) 19 декабря.
Соответствующий пункт внесен в график заседаний совета, сообщается на его сайте.
Кроме Украины, МВФ 19 декабря рассмотрит также вопросы Кении, Туниса и Сербии.
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Напомним, Украина направила в МВФ запрос на четырехмесячную мониторинговую программу PMB. Киев надеется, что на изменение в этой программе, которое не предусматривает финансирование, уже в начале следующего года придет программа расширенного финансирования EFF, которая может частично покрыть дефицит госбюджета-2023, который оценен в 38 млрд долларов.
О достижении Украиной соглашения с МВФ на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по условиям мониторинговой программы глава миссии МВФ Гевин Грей заявил 23 ноября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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