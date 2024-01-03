Стало известно, какие модели авто чаще всего переоборудуют в Украине — Finance.ua

Стало известно, какие модели авто чаще всего переоборудуют в Украине Сегодня 18:34 — Личные финансы

Стало известно, какие модели авто чаще всего переоборудуют в Украине

В Украине за последние 6 лет переоборудовали более 91 тысячи автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

«Только с 2018 года до конца ноября 2023 года украинцы зарегистрировали более 91 тысячи переоборудований транспортных средств: большинство (54%, 49,2 тыс.) остались грузовыми, 45,2% (41,2 шт.) — были или стали легковыми, остальные 0,8% (772 шт.) составили автобусы», — говорится в сообщении.

Какие модели авто чаще всего переоборудуют

Чаще всего меняют свой тип именно грузовые LCV — то есть так называемые «бусы» и «пирожки». Их переоборудуют в легковые, устанавливая окна, сиденья и все другие атрибуты транспортного средства, перевозящего пассажиров, или приспосабливают к специальному использованию, монтируя дополнительное оборудование.

Лидером по переоборудованию стал «универсальный» Mercedes-Benz Sprinter. С 2018 года по ноябрь-2023 зарегистрировали 8,2 тысячи таких операций.

На втором месте разместился Renault Traffic (3,6 тыс.), а на третьем — Volkswagen Transporter (3,3 тыс.).

Также в пятерку самых популярных транспортных средств, переоборудованных с 2018 года, вошли Mercedes-Benz Vito (2,4 тыс.) и Opel Vivaro (2,3 тыс.).

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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