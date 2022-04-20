Стало известно, какие данные должны скрывать российские банки — Finance.ua
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Стало известно, какие данные должны скрывать российские банки

Сегодня 12:21
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Российские банки временно не должны раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по ней, информацию о рисках, управлении принимаемыми рисками и капиталом и данные об инструментах капитала.
Такое решение принял местный центробанк, сообщает Интерфакс.
Это ограничение касается отчетности начиная с 31 декабря 2021 года и заканчивая отчетностью за 30 сентября 2022 года. ЦБ также на своем сайте не будет публиковать форму отчетности банков за все отчетные даты до 1 октября 2022 года.
Ранее ЦБ РФ решило временно сократить объем раскрытия отчетности банками. Начиная с отчетности за февраль 2022 года кредитные организации не должны публиковать финансовую отчетность.

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По материалам: Економічна Правда
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