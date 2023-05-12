Стало известно, какие автомобили из Китая больше всего покупают украинцы — Finance.ua
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Стало известно, какие автомобили из Китая больше всего покупают украинцы

Фондовый рынок
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Украинцы в апреле приобрели 509 новых легковых автомобилей, изготовленных в Китае.
Как сообщает «Укравтопром», почти каждый десятый новый легковой автомобиль, который в прошлом месяце пополнил отечественный автопарк, был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).
Отмечается, что абсолютное большинство (2/3) этих легковушек из Китая были электромобили. Еще 30% - бензиновые авто, а автомобилей с дизельными двигателями было всего 2%. Немногие остальные — это гибридные и автомобили с газобаллонным оборудованием автомобиля (ГБО).
Самыми популярными моделями китайского производства в апреле стали:
1. Volkswagen ID.4 — 129 ед.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;
3. Chery Tiggo 4 — 43 ед.;
4. Volkswagen ID.6 — 36 ед.;
5. Chery Tiggo 2 — 32 ед.
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По материалам:
УНІАН
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