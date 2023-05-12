Стало известно, какие автомобили из Китая больше всего покупают украинцы — Finance.ua

Стало известно, какие автомобили из Китая больше всего покупают украинцы 12.05.2023, 01:35 — Фондовый рынок

Украинцы в апреле приобрели 509 новых легковых автомобилей, изготовленных в Китае.

Как сообщает « Укравтопром », почти каждый десятый новый легковой автомобиль, который в прошлом месяце пополнил отечественный автопарк, был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).

Отмечается, что абсолютное большинство (2/3) этих легковушек из Китая были электромобили. Еще 30% - бензиновые авто, а автомобилей с дизельными двигателями было всего 2%. Немногие остальные — это гибридные и автомобили с газобаллонным оборудованием автомобиля (ГБО).

Самыми популярными моделями китайского производства в апреле стали:

1. Volkswagen ID.4 — 129 ед.;

2. Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;

3. Chery Tiggo 4 — 43 ед.;

4. Volkswagen ID.6 — 36 ед.;

5. Chery Tiggo 2 — 32 ед.

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УНІАН По материалам:

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