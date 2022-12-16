Стало известно, какая область является лидером в покупке генераторов — Finance.ua

Стало известно, какая область является лидером в покупке генераторов Сегодня 08:40 — Энергетика

Из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины, которые привели к периодическим отключениям электроэнергии, стоимость генераторов в течение года выросла в два-три раза.

Об этом говорится в исследовании Ярослава Пилипенко — аналитика Transparency International Ukraine, пишет news.uaportal.com.

Аналитик указывает, что цены варьируются в зависимости от типа генератора, мощности, бренда производителя и т.д. Так, например, бензиновые — одни из самых дешевых, однако у них больше расхода топлива по сравнению с дизельными. Дизельные же отличаются экономичным потреблением, а также возможностью длительной бесперебойной работы, однако они значительно дороже.

«Больше всего приобрели бензиновых генераторов мощностью до 10 кВт. Такие генераторы покупали преимущественно для учебных заведений, коммунальных предприятий, городских советов, ОСМД, для обустройства укрытий и пунктов несокрушимости», — добавил эксперт.

Согласно анализу, генераторы мощностью более 100 кВт в основном покупали для обеспечения функционирования объектов критической инфраструктуры и жилищно-коммунальных услуг.

Из-за значительного дефицита стоимость генераторов, которые покупали в Prozorro в течение года, выросла в 2-3 раза.

Лидером по закупке генераторов являются Киев и киевская область, на нее приходится четвертая часть (2593) от общего количества генераторов на Prozorro на 451 млн грн. Здесь приобрели гораздо больше генераторов по сравнению с другими регионами, поскольку в столице находятся многие заказчики, которые централизованно закупали устройства для своих региональных подразделений.

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