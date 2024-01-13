Стали известны цены на новый Dacia Duster (фото) — Finance.ua

Стали известны цены на новый Dacia Duster (фото) Сегодня 04:23 — Фондовый рынок

Стали известны цены на новый Dacia Duster (фото)

На днях румынская «дочка» Renault, фирма Dacia, объявила прайс-лист кроссовера третьего поколения. Во Франции базовый Dacia Duster будет предлагаться за 19 690 евро, что на 9% дороже, чем модель поколения. Ценники на полноприводные модели стартуют с 23 400 евро. Максимальная комплектация Duster обойдется покупателю в 28 100 евро.

В базовой версии Essential новый Dacia Duster очень прост. Автомобиль укомплектован шестью подушками безопасности и задним парктроником, аналоговыми приборами и магнитолой. Что касается топ-версий, то их две: Journey ориентирована на комфорт и может быть гибридной, а Extreme исполнена для фанатов бездорожья. По крайней мере, укомплектованные «Дастеры» имеют цифровую приборку, медиасистему с 10,1-дюймовым тачскрином, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, а также бесключевой доступ.

Новый Dacia Duster в полноприводной версии предлагается только с 6-ступенчатой ​​"механикой" и турбодвигателем 1.2 TCe (130 сил). Базовый кроссовер приводится в движение ручной коробкой передач и трехцилиндровым турбодвигателем 1.0 (100 сил), а на вершине линейки гибрид (140 л.с.) на базе «атмосферника» 1.6 — это единственная «двухпедальная» модификация. Отметим, что французские покупатели получат первые кроссоверы уже весной.

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uamotors По материалам:

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