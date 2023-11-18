Стали известны цены на Jeep Grand Cherokee в Украине — Finance.ua

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Стали известны цены на Jeep Grand Cherokee в Украине

Фондовый рынок
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Стали известны цены на Jeep Grand Cherokee в Украине
Стали известны цены на Jeep Grand Cherokee в Украине
Автомобиль будет продаваться в двух вариантах кузова, с 5- или 7-местным салоном, несколькими двигателями на выбор и различными комплектациями.
Первая партия Jeep Grand Cherokee уже находится в Украине. Официальные дилеры Jeep уже готовы принимать заказы и бронировать автомобили, стоимость стартует от 2 615 400 грн.
Jeep Grand Cherokee получил классическую радиаторную решетку с семью отверстиями, плоский капот, большие колесные диски и короткие свесы кузова для улучшения проходимости, горизонтальные фары и фонари как символ устойчивости.
Он доступен в двух версиях: Jeep Grand Cherokee и Jeep Grand Cherokee L.
  • Jeep Grand Cherokee имеет длину 4900 мм и колесную базу 2964 мм, он отличается наклонной задней стойкой крыши и предлагает 5-местный салон.
  • Jeep Grand Cherokee L немного длиннее, имеет 5 204 мм длины и увеличенную до 3 092 мм колесную базу. Также он отличается вертикальной стойкой крыши и измененными фонарями, 7-местным салоном.
По материалам:
Телеканал 24
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