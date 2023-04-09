Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий — Finance.ua

Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий Сегодня 16:05 — Личные финансы

Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий

Через год после начала войны можно уверенно говорить о стабилизации рынка труда: количество новых вакансий стабильно растет из месяц в месяц. Так, в марте к февралю количество активных предложений о работе выросло на 14%. Это все еще меньше, чем было до начала великой войны — в 1,4 раза.

Об этом пишет Work.ua.

В марте на Work.ua было размещено 75,5 тысячи вакансий.

Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован:

в Николаевской области (+32%),

Черкасской области (+23%)

в Одесской области (+22%).

Оживилась бизнес-активность и на деоккупированной Херсонщине: +21% вакансий в месяц.

После спада в феврале в начале весны количество новых и обновленных резюме за месяц увеличилось на 7% — до 431 тысячи. Наиболее активно украинцы ищут работу в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. Удаленная работа все еще остается на втором месте по востребованности.

Женщины все еще более активно ищут новую работу: количество новых резюме от женщин в 1,4 больше количества новых объявлений о поиске работы от мужчин. Следует отметить, что каждое второе новое резюме в марте — от специалистов без опыта работы (54%).

В марте значительно сократились зарплаты аграриев и специалистов в области сельского хозяйства — на 10%, до 17,5 тысячи грн.

Топ специалистов с высокими гонорарами почти неизменен который месяц подряд — это медиабайеры (52,5 тысячи) и водители-международники (40 тысяч).

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