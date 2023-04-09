Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий

Личные финансы
50
Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий
Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий
Через год после начала войны можно уверенно говорить о стабилизации рынка труда: количество новых вакансий стабильно растет из месяц в месяц. Так, в марте к февралю количество активных предложений о работе выросло на 14%. Это все еще меньше, чем было до начала великой войны — в 1,4 раза.
Об этом пишет Work.ua.
В марте на Work.ua было размещено 75,5 тысячи вакансий.
Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий
Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован:
  • в Николаевской области (+32%),
  • Черкасской области (+23%)
  • в Одесской области (+22%).
Оживилась бизнес-активность и на деоккупированной Херсонщине: +21% вакансий в месяц.
Стабилизация рынка труда после кризиса: где больше всего новых вакансий
После спада в феврале в начале весны количество новых и обновленных резюме за месяц увеличилось на 7% — до 431 тысячи. Наиболее активно украинцы ищут работу в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. Удаленная работа все еще остается на втором месте по востребованности.
Место для вашей рекламы
Женщины все еще более активно ищут новую работу: количество новых резюме от женщин в 1,4 больше количества новых объявлений о поиске работы от мужчин. Следует отметить, что каждое второе новое резюме в марте — от специалистов без опыта работы (54%).
В марте значительно сократились зарплаты аграриев и специалистов в области сельского хозяйства — на 10%, до 17,5 тысячи грн.
Топ специалистов с высокими гонорарами почти неизменен который месяц подряд — это медиабайеры (52,5 тысячи) и водители-международники (40 тысяч).

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.