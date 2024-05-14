США запретили импорт урана из россии — Finance.ua

США запретили импорт урана из россии Сегодня 10:13

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал двухпартийный законопроект, запрещающий импорт российского урана.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал этот закон историческим. По его словам, это укрепит энергетическую и экономическую безопасность Штатов, уменьшив и в конечном счете устранив зависимость от россии в области гражданской ядерной энергетики.

«Новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Он поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений. А благодаря беспрецедентному федеральному финансированию в размере 2,72 миллиарда долларов, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, он позволит запустить новые обогатительные мощности в США и даст понять промышленности, что мы привержены долгосрочному росту нашего ядерного сектора», — добавил он.

Запрет на импорт урана рф

В начале полномасштабного вторжения Соединенные Штаты не стали вводить запрет на импорт российского урана. СМИ писали, что эти поставки критически важны для американских АЭС.

В начале марта этого года Сенат проголосовал за двухпартийный проект соответствующего закона. Импорт будет запрещен через 90 дней после его принятия. Он предоставит льготы до 2028 года коммунальным предприятиям, которые будут вынуждены остановить ядерные реакторы после прекращения поставок.

УНІАН По материалам:

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