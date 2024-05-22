США высвобождают стратегические запасы бензина, чтобы снизить цены на заправках — Finance.ua
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США высвобождают стратегические запасы бензина, чтобы снизить цены на заправках

Мир
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США высвобождают стратегические запасы бензина, чтобы снизить цены на заправках
США высвобождают стратегические запасы бензина, чтобы снизить цены на заправках
Администрация Байдена решила высвободить около 1 млн баррелей резервных запасов бензина, чтобы снизить цены на заправочных станциях в период между празднованием Дня памяти и Дня независимости.
Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхолм, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Администрация Байдена-Гаррис сфокусирована на том, как снизить цены на автозаправочных станциях для американских семей, особенно летом, когда водители отправляются в путь», — сказала она.
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Высвобождение резервных запасов будет происходить постепенно — партиями по 100 тыс. баррелей в период между Днем памяти, который американцы будут отмечать в конце этой недели, и Днем независимости (4 июля). В настоящее время многие американцы традиционно используют для путешествий и, как правило, цены на заправках растут.
По словам министра, основная цель намеченных мер — обеспечить достаточное количество поставок в северо-восточные штаты в то время, «когда это больше всего нужно трудолюбивым американцам».
Заметим, что цены на горючее являются одним из самых важных факторов в контексте электоральной борьбы демократов и республиканцев, особенно в год выборов. Когда администрация Байдена в 2022 году — в промежуточный период между выборами — высвободила нефть из стратегического запаса, эти действия подвергли резкой критике республиканцы, заявив, что горючее нужно хранить на случай чрезвычайной ситуации.
По материалам:
Укрінформ
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