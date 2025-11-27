США выставили условие гарантий безопасности для Украины, — Politico Сегодня 11:12

США хотят, прежде всего, заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico

По словам евродипломата и еще одного человека, именно это условие стало ключевым в американских предложениях Киеву на прошлой неделе.

Так, во вторник госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с европейскими чиновниками заявил, что президент Дональд Трамп договорится о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, но позже.

Другой евродипломат сообщил, что Рубио сказал о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в Женеве. Однако он не вдавался в подробности и не повторял это предложение в ходе телефонного разговора с британцами и французами.

Также глава Госдепа упомянул в общих чертах несколько других вопросов, которые следует решить после заключения соглашения. Как пишет Politico, европейцы имели в виду вопросы территорий и замороженные активы рф.

Белый дом со своей стороны настаивает, что у любого мирного плана будет гарантия безопасности.

«Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и приватно, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины», — заявила замглавы Белого дома Анна Келли.

Госдепартамент США не ответил на запрос Politico о комментарии.

Также издание пишет, что в четверг Рубио сказал своим европейским коллегам, что США не рассматриваются в качестве справедливого посредника на переговорах. Причина в том, что Вашингтон одновременно оказывает военную помощь Украине и вводит санкции против россии.

Говоря о мирном плане, некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в сторону россии.

«Ни слова о правах человека, гуманитарном плане, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую „архитектуру безопасности“, в которой полно дыр», — добавил третий евродипломат.

Мирный план США и гарантии безопасности

Напомним, недавно США представили Украине новый мирный план завершения войны, состоявший из 28 пунктов.

Согласно плану, Украина должна была выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

Более того, от Киева требовали отказа от НАТО, а от Альянса — никогда не принимать Украину в военный блок.

Но, как писало Axios, кроме основного документа, Киеву передали еще один. В нем как раз речь шла о гарантиях безопасности по аналогии НАТО.

В частности, что в случае нового нападения россии, США и Европа будут обязаны отреагировать, включая возможное применение военной силы. Такие гарантии, если верить Axios, Вашингтон намерен предоставить на 10 лет с возможностью продления. Стоит отметить, что, учитывая выгодность начального плана россии, в воскресенье, 23 ноября, в Женеве была организована экстренная встреча делегаций США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

