США выплатят 1 млрд долл. французской компании за отказ от проектов морской ветровой энергетики Сегодня 17:28 — Энергетика

Соединенные Штаты выплатят 1 миллиард долларов французской энергетической компании TotalEnergies за отказ от проектов морской ветровой энергетики. Это решение, принятое администрацией Трампа, вызвало резкую критику со стороны экологических организаций.

Об этом пишет Euronews.

Согласно ее заявлению, TotalEnergies согласилась на то, что, по сути, возмещение сумм, уплаченных за ее концессии на проекты у побережья Северной Каролины и Нью-Йорка, и выделит эти деньги на проекты, связанные с ископаемым топливом.

«Учитывая, что развитие морских ветровых проектов не отвечает интересам страны, мы решили отказаться от их развития в Соединенных Штатах в обмен на возмещение концессионных платежей», — заявил Патрик Пуянне, председатель правления и генеральный директор TotalEnergies

Пуянне добавил, что возмещение этих сборов профинансирует строительство завода по производству сжиженного природного газа в Техасе и развитие его нефтегазовой деятельности, назвав это «более эффективным использованием капитала» в Соединенных Штатах.

После осуществления этих инвестиций TotalEnergies получит возмещение в размере суммы, уплаченной за покупку арендных сделок на морские ветровые электростанции, сообщает Министерство внутренних дел.

Справка Finance.ua:

В 2022 году компания TotalEnergies приобрела концессию на свой проект Carolina Long Bay примерно за 133 миллиона долларов (115 миллионов евро).

Целью было производить там более одного гигаватта, достаточно для обеспечения электроэнергией около 300 000 домов.

В том же году она приобрела еще одну концессию у побережья Нью-Йорка и Нью-Джерси за 795 миллионов долларов (685 миллионов евро).

Этот проект был задуман более масштабно, с потенциалом для производства 3 гигаватт чистой энергии для снабжения электроэнергией почти миллиона домов. TotalEnergies принимает участие в крупных проектах морской ветровой энергетики в Европе и Азии.

