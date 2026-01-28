0 800 307 555
ру
США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности (детали)

Украина должна сначала подписать мирное соглашение с россией, чтобы получить от США гарантии безопасности. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы «ошибочно».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с рф. Только после этого Киев получит гарантию безопасности.
При этом источник опроверг, что США оказывает давление на Украину, пытаясь заставить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы «ошибочно».
Издание напомнило, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из главных во время прошлых переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и россии снова встретятся там в это воскресенье.
В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ «готов на 100%». Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обяжется выполнить гарантии безопасности, поскольку США «останавливаются всякий раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны».
По материалам:
Finance.ua
