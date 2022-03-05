США выделят 2,75 млрд долларов на поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

США выделят 2,75 млрд долларов на поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше

Сегодня 19:33Казна и Политика
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена намерена пожертвовать 2,75 миллиарда долларов. Деньги пойдут на поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше.
Об этом сообщает RMF24.
Госсекретарь США указал, что такие ценности, как свобода, мир и безопасность, сегодня находятся под особой угрозой.
«Поляки знают, как важно защищать свободу, как и американцы, поэтому мы будем вместе поддерживать Украину против преднамеренного, незаконного и неспровоцированного вторжения», — сказал он.
Блинкен прибыл в Польшу из Брюсселя, где в пятницу он встретился с министрами иностранных дел альянса НАТО, группы G7 и Европейского союза, чтобы обсудить усилия Запада по сдерживанию России с помощью программы жестких санкций.
По оценкам агентства ООН по делам беженцев, к концу выходных число беженцев из Украины может возрасти до 1,5 млн с нынешних 1,3 млн. Значительная часть из них направляются в Польшу.

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.