США выделят $135 миллионов на восстановление экономики Украины и Молдовы — Finance.ua

США выделят $135 миллионов на восстановление экономики Украины и Молдовы Сегодня 11:45

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 135 миллионов долларов на восстановление экономики Украины и Молдовы.

Об этом говорится в пресс-релизе USAID

Еще 18 миллионов долларов из единого транша направят на «поддержку гражданского общества и независимых СМИ в рф». Отмечается, что деньги будут выделены из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (US Russia Investment Fund, TUSRIF).

«Благодаря этим средствам, партнерский фонд USAID сможет поддержать устойчивый частный сектор, который создаст рабочие места и поможет оживить сельское хозяйство и производственный сектор в странах. Эта поддержка также поможет Украине и Молдове продолжать модернизировать и развивать свои экономики и идти по европейскому пути», — говорится в заявлении.

Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал 144,366 млн евро от европейских партнеров для закупки энергетического оборудования.

Укрінформ По материалам:

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