США выделят $135 миллионов на восстановление экономики Украины и Молдовы — Finance.ua
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США выделят $135 миллионов на восстановление экономики Украины и Молдовы

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Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 135 миллионов долларов на восстановление экономики Украины и Молдовы.
Об этом говорится в пресс-релизе USAID.
Еще 18 миллионов долларов из единого транша направят на «поддержку гражданского общества и независимых СМИ в рф». Отмечается, что деньги будут выделены из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (US Russia Investment Fund, TUSRIF).
«Благодаря этим средствам, партнерский фонд USAID сможет поддержать устойчивый частный сектор, который создаст рабочие места и поможет оживить сельское хозяйство и производственный сектор в странах. Эта поддержка также поможет Украине и Молдове продолжать модернизировать и развивать свои экономики и идти по европейскому пути», — говорится в заявлении.
Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал 144,366 млн евро от европейских партнеров для закупки энергетического оборудования.
По материалам:
Укрінформ
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