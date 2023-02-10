США ввели санкции против компаний, незаконно продававших иранскую нефть — Finance.ua

США ввели санкции против компаний, незаконно продававших иранскую нефть Сегодня 11:47 — Фондовый рынок

США ввели санкции против компаний, незаконно продававших иранскую нефть

Министерство финансов США объявило о введении ограничений против девяти компаний в Иране, Малайзии и Сингапуре, причастных к незаконной продаже и транспортировке иранской нефти в условиях эмбарго против Тегерана.

Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

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«OFAC ввел санкции против девяти организаций в нескольких юрисдикциях, которые играют решающую роль в производстве, продаже и отгрузке иранской нефтехимии и нефти на сотни миллионов долларов покупателям в Азии», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что ограничения введены против шести иранских нефтехимических производителей и их дочерних компаний, а также трех фирм в Малайзии и Сингапуре, причастных к операциям по продаже и транспортировке иранской нефти и нефтепродуктов.

«Иран все чаще обращается к покупателям в Восточной Азии, чтобы продавать свою нефтехимическую продукцию и нефть в нарушение санкций США», — заявил в этой связи заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

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Фінансовий клуб По материалам:

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