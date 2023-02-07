Иранский теневой флот танкеров помогает рф перевозить подсанкционную нефть — Finance.ua

Иранский теневой флот танкеров помогает рф перевозить подсанкционную нефть Сегодня 15:12 — Энергетика

Танкеры теневого флота Ирана помогают перевозить российскую нефть после вступления в действие новых санкций против рф в декабре, что побуждает страну прибегать к тем же методам обхода санкций, что и Иран.

Об этом говорится в исследовании Financial Times.

Вступление в силу эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС с 5 декабря и введение странами Большой семерки потолка цен на нефть из рф побуждает россию обходить санкции теми же методами, которые когда-то впервые были применены Ираном.

По меньшей мере, 16 судов, входивших в теневой флот, позволявший Ирану нарушать санкции США, начали отгружать российскую нефть в течение последних двух месяцев. До этого всплеска только девять судов перешли на российский маршрут в течение девяти месяцев с начала полномасштабной войны рф против Украины.

Анализ свидетельствует, что объемы российской нефти, перевозимой судами, принадлежащими к теневому флоту, выросли с менее 3 млн баррелей в ноябре до более 9 млн баррелей в январе.

Судоходные брокеры и аналитики говорят, что россия заманивает владельцев танкеров и операторов премиальными ставками, поскольку стремится защитить свой основной источник экспортных поступлений от западных мер, таких как ограничение цен на нефть, установленное G7. Такая премия, по меньшей мере, на 50% превышает рыночные ставки, а в некоторых случаях может даже превышать 100%.

Как следствие, «теневая» перевозка российской нефти становится более привлекательной, чем иранской. Западные санкции против россии менее обременительны, чем санкции США против Ирана.

В частности, судоходные брокеры говорят, что наличие потолка цен вместо универсального эмбарго делает торговлю с россией более привлекательной, чем торговля с Ираном или другими странами, находящимися под жесткими санкциями, такими как Венесуэла. Судовладельцы и операторы с меньшей вероятностью нарушат эти меры, если смогут доказать, что они были уведомлены, что российское топливо продается по цене в пределах лимита.

Некоторые из судов, которые сейчас обслуживают российский маршрут — это суда, ранее считавшимися частью теневого флота Москвы. По оценкам судовых брокеров, он включает около 100 судов.

Економічна Правда По материалам:

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