США ввели санкции еще против двух российских компаний — Finance.ua

США ввели санкции еще против двух российских компаний Сегодня 12:45

Штаты вводят экспортные ограничения по 11 компаниям, среди которых — две российские — «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США, опубликованном в Федеральном реестре

В перечень компаний с экспортными ограничениями попали еще 11 субъектов хозяйствования.

«Эти одиннадцать организаций были определены правительством США как действующие против национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», — отмечают в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях из Мьянмы, Китая, Никарагуа и россии.

В их числе — российские фирмы «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Они попали в список вместе с другими — Miya Win, Myanmar New Era Trading Company и Suntac Group — как такие что «продают, закупают и обслуживают военную технику, позволяющую военному режиму Бирмы совершать нарушения прав человека, а также жестокие воздушные атаки, что приводят к гибели и ранениям гражданских лиц».

Економічна Правда По материалам:

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