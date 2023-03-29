США ввели санкции еще против двух российских компаний — Finance.ua
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США ввели санкции еще против двух российских компаний

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Штаты вводят экспортные ограничения по 11 компаниям, среди которых — две российские — «Авиатех» и «Авиазапчасть».
Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США, опубликованном в Федеральном реестре
В перечень компаний с экспортными ограничениями попали еще 11 субъектов хозяйствования.
«Эти одиннадцать организаций были определены правительством США как действующие против национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», — отмечают в сообщении.
В частности, речь идет о компаниях из Мьянмы, Китая, Никарагуа и россии.
В их числе — российские фирмы «Авиатех» и «Авиазапчасть».
Они попали в список вместе с другими — Miya Win, Myanmar New Era Trading Company и Suntac Group — как такие что «продают, закупают и обслуживают военную технику, позволяющую военному режиму Бирмы совершать нарушения прав человека, а также жестокие воздушные атаки, что приводят к гибели и ранениям гражданских лиц».
По материалам:
Економічна Правда
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