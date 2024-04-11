США ввели ограничения против компаний из россии, Китая и ОАЭ — Finance.ua

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США ввели ограничения против компаний из россии, Китая и ОАЭ

Мир
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США ввели ограничения против компаний из россии, Китая и ОАЭ
США ввели ограничения против компаний из россии, Китая и ОАЭ
США ввели экспортные ограничения в отношении трех компаний из россии, шести из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США.
По словам правительства США, эти компании могли «действовать вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».
В частности, под ограничениями среди российских организаций оказались: предприятие «Аэросила», производящее вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов; «Дельта-Аэро», среди видов деятельности которой — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов; и «ОДК-Стар», занимающееся разработкой, производством и сервисным обслуживанием комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями.
В министерстве подозревают, что вместе с китайской Shenzhen Jiasibo Technology они «в составе сети» могли закупать аэрокосмические компоненты, включая компоненты двойного назначения для применения в БПЛА, для Иранской авиастроительной промышленной компании.
«Эти компоненты используются для разработки и производства БПЛА серии Shahed, которые использовались Ираном для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.
Управление по контролю над иностранными активами Минюста США (OFAC) внесло компании «Дельта-Аэро», «Аэросила» и АО «ОДК-Стар» в санкционный SDN-список.
Еще одна компания из Китая — Jiangxi Xintuo Enterprise — могла поддерживать Вооруженные силы рф, говорится в заявлении.
Китайские LINKZOL (Beijing) Technology и Xi’an Like Innovative Information Technology занесены в список, поскольку их подозревают в «приобретении товаров американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации, в том числе в поддержку военной разведки». Эту же причину Минторг США приводит, обосновывая введение находящихся под управлением Китая ограничений против Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin).
Компании из ОАЭ — Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini — могли участвовать в экспорте и попытках экспорта из США в Иран товаров, включенных в список коммерческого контроля.
По материалам:
Економічна Правда
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