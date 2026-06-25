США сняли санкции с семи российских граждан и двух кораблей (список)
- Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна Норильский никель);
- Герман Билоус (заместитель председателя правления АО АКБ Новикомбанк);
- Ирина Кремлева (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
- Виктор Николаев (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
- Надежда Черкасова (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
- Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО Совкомбанк);
- Максим Смирнов (гражданин рф).
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