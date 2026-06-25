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США сняли санкции с семи российских граждан и двух кораблей (список)

Мир
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США сняли санкции с семи российских граждан и двух кораблей (список)
США сняли санкции с семи российских граждан и двух кораблей (список)
США отменили часть антироссийских санкций. Министерство финансов США опубликовало список, в котором семь российских граждан, два судна и две турецкие компании.
В то же время в сообщении о причинах такого решения ничего не указано.
В частности, из списков граждан особых категорий и запрещенных персон (SDN) были исключены семь россиян:
  • Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна Норильский никель);
  • Герман Билоус (заместитель председателя правления АО АКБ Новикомбанк);
  • Ирина Кремлева (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
  • Виктор Николаев (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
  • Надежда Черкасова (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
  • Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО Совкомбанк);
  • Максим Смирнов (гражданин рф).
Также из санкционного списка убрали два корабля — «Геннадий Егоров» и «Вячеслав Аршинов». Это сухогрузы, связанные с государственной транспортной лизинговой компанией рф.
Из списка также исключили две турецкие компании: производителя лифтов IDA Asansor, обвиняемого в обходе санкций и поставках грузов российской оборонной промышленности, и Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.
По материалам:
УНІАН
США
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