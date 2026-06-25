США сняли санкции с семи российских граждан и двух кораблей (список) Сегодня 10:12 — Мир

США сняли санкции с семи российских граждан и двух кораблей (список)

США отменили часть антироссийских санкций. Министерство финансов США опубликовало список, в котором семь российских граждан, два судна и две турецкие компании.

В то же время в сообщении о причинах такого решения ничего не указано.

В частности, из списков граждан особых категорий и запрещенных персон (SDN) были исключены семь россиян:

Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна Норильский никель);

Герман Билоус (заместитель председателя правления АО АКБ Новикомбанк);

Ирина Кремлева (член правления ПАО Банк ФК Открытие);

Виктор Николаев (член правления ПАО Банк ФК Открытие);

Надежда Черкасова (член правления ПАО Банк ФК Открытие);

Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО Совкомбанк);

Максим Смирнов (гражданин рф).

Также из санкционного списка убрали два корабля — «Геннадий Егоров» и «Вячеслав Аршинов». Это сухогрузы, связанные с государственной транспортной лизинговой компанией рф.

Из списка также исключили две турецкие компании: производителя лифтов IDA Asansor, обвиняемого в обходе санкций и поставках грузов российской оборонной промышленности, и Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.

УНІАН По материалам:

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