США снизили «счет» Украине втрое: что изменилось в переговорах по соглашению — Finance.ua

США снизили «счет» Украине втрое: что изменилось в переговорах по соглашению
США, по-видимому, смягчили свои требования к Украине. Речь идет о возвращении помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами.
Об этом сообщает Bloomberg.
«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения россии, с 300 млрд долларов до 100 млрд долларов», — пишут журналисты со ссылкой на источники.
Это, как отмечается, приближает сумму к оценке самой Украины более чем в 90 млрд долларов. Правительство Украины отказалось комментировать, пока не будет подписано соглашение.
Переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными, сказал один из источников, с которым переговорило издание.
«Но США все еще рассматривают соглашение как возможность возместить расходы в Украине за счет прибыли из фонда, размер которого в последнем проекте все еще не указан. Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд — ключевой интерес Киева в любом таком соглашении — и откладывает этот вопрос для обсуждения», — продолжает Bloomberg.
Вместо этого администрация Трампа продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд, заявили чиновники, близкие к обсуждению вопроса, говоря на условиях анонимности, поскольку переговоры частные.
По словам источников, украинским участникам переговоров едва удалось отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лег в основу нескольких наиболее драконовских требований Вашингтона.
«Администрация Трампа оказывает давление на Киев, требуя соглашения о распределении прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене», — уточняется в статье.
Как считают авторы, соглашение о партнерстве предоставит США право первого требования по прибыли, переведенной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.
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