США снизили «счет» Украине втрое: что изменилось в переговорах по соглашению — Finance.ua

США снизили «счет» Украине втрое: что изменилось в переговорах по соглашению Сегодня 10:44

США снизили «счет» Украине втрое: что изменилось в переговорах по соглашению

США, по-видимому, смягчили свои требования к Украине. Речь идет о возвращении помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами.

Об этом сообщает Bloomberg

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения россии, с 300 млрд долларов до 100 млрд долларов», — пишут журналисты со ссылкой на источники.

Это, как отмечается, приближает сумму к оценке самой Украины более чем в 90 млрд долларов. Правительство Украины отказалось комментировать, пока не будет подписано соглашение.

Переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными, сказал один из источников, с которым переговорило издание.

«Но США все еще рассматривают соглашение как возможность возместить расходы в Украине за счет прибыли из фонда, размер которого в последнем проекте все еще не указан. Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд — ключевой интерес Киева в любом таком соглашении — и откладывает этот вопрос для обсуждения», — продолжает Bloomberg.

Вместо этого администрация Трампа продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд, заявили чиновники, близкие к обсуждению вопроса, говоря на условиях анонимности, поскольку переговоры частные.

По словам источников, украинским участникам переговоров едва удалось отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лег в основу нескольких наиболее драконовских требований Вашингтона.

«Администрация Трампа оказывает давление на Киев, требуя соглашения о распределении прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене», — уточняется в статье.

Как считают авторы, соглашение о партнерстве предоставит США право первого требования по прибыли, переведенной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.

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