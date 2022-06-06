США разрешат двум европейским компаниям поставлять нефть из Венесуэлы, — Reuters Сегодня 09:28 — Энергетика США разрешат двум европейским компаниям поставлять нефть из Венесуэлы, — Reuters Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA могут начать отгрузку венесуэльской нефти в Европу уже в следующем месяце.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Eni и Repsol смогут начать отгрузку венесуэльской нефти уже в следующем месяце. Это должно помочь Европе компенсировать российские энергоресурсы.
Ожидается, что объемы нефти Eni и Repsol небольшие, и любое влияние на мировые цены на нефть будет умеренным. Но зеленый свет Вашингтона на восстановление давно замороженных потоков нефти Венесуэлы в Европу может дать символический импульс для президента Венесуэлы Николасу Мадуро.
Администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от россии и перенаправить часть грузов Венесуэлы из Китая.
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