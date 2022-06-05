Франция договаривается с ОАЭ о поставках вместо российской нефти — Finance.ua

Франция договаривается с ОАЭ о поставках вместо российской нефти

Сегодня 15:33 — Энергетика

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти. Контракты необходимы для замены закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета Европейского Союза из-за вторжения путина в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Бруно Ле Мэра радио «Europe 1».

«Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти», — сказал Ле Мэр.

Напомним, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций против рф. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.

В частности, ЕС запретил закупку, импорт и передачу нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от нефти займет от 6 до 8 месяцев.

В то же время предусмотрено исключение по импорту нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения не имеют пока альтернативных вариантов.

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