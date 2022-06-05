Франция договаривается с ОАЭ о поставках вместо российской нефти — Finance.ua
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Франция договаривается с ОАЭ о поставках вместо российской нефти

Сегодня 15:33Энергетика
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Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти. Контракты необходимы для замены закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета Европейского Союза из-за вторжения путина в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Бруно Ле Мэра радио «Europe 1».
«Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти», — сказал Ле Мэр.
Напомним, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций против рф. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.
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В частности, ЕС запретил закупку, импорт и передачу нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от нефти займет от 6 до 8 месяцев.
В то же время предусмотрено исключение по импорту нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения не имеют пока альтернативных вариантов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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