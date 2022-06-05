Франция договаривается с ОАЭ о поставках вместо российской нефти — Finance.ua

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти. Контракты необходимы для замены закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета Европейского Союза из-за вторжения путина в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Бруно Ле Мэра радио «Europe 1».
«Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти», — сказал Ле Мэр.
Напомним, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций против рф. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.