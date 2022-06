"Газовые друзья и недруги": куда россия до сих пор экспортирует газ и нефть (инфографика) — Finance.ua

"Газовые друзья и недруги": куда россия до сих пор экспортирует газ и нефть (инфографика)

Украинцы сами защищают нашу свободу на поле битвы, но сложно переоценить вклад мира в нашу борьбу. Десятки стран предоставляют нам вооружение, покрывают «дыру» в бюджете, принимают наших беженцев и давят на россию санкциями, иногда болезненными для себя.

Цена зависимости

В 2021 году страны ЕС заплатили россии по меньшей мере 39,4 миллиарда долларов за газ, по оценке Международного энергетического агентства. Только россия обеспечила Европе 45% всего импорта газа.

И когда россия полномасштабно вторглась в Украину, Европа наконец-то поняла опасность своей энергозависимости от страны-агрессора. Страны ЕС заплатили россии более 47 миллиардов евро за газ и нефть с 24 февраля, сообщает Centre for Research on Energy and Clean Air.

Первыми от российского газа отказались балтийские страны — Латвия, Литва и Эстония. Поставка газа остановилась с 1 апреля. Они обеспечивают себя запасами и нарабатывают альтернативные источники поставки.

За ними последовали волны отключений уже со стороны страны-агрессора. россия захотела, чтобы «недружественные» к ней страны платить за газ рублями. Но это, во-первых, противоречит контрактам, в которых обычно прописан евро как валюта. А во-вторых, это противоречит санкциям ЕС. Некоторые страны Европы не повелись на шантаж россии и были отключены от газа:

Польшу и Болгарию страна-агрессор отключила 27 апреля;

В мае отключили Финляндию.

А в последний день весны российский «Газпром» сообщил об отключении Нидерландов, Дании и одной немецкой компании Shell Energy. Всех — за неуплату в рублях.

Кто больше всего покупает российский газ

Крупнейшим импортером российского газа является Германия. Сначала страна неоднократно заявляла, что не будет платить россии за газ рублями. Но по информации Reuters , в конце мая Германия разрешила своим импортерам открывать счета в рублях.

Россия прекратила поставки только одной немецкой компании — Shell Energy Europe Limited, — которая открыто заявила, что не будет производить платежи в рублях. По этому контракту поставлялось 1,2 миллиарда кубометров газа. Но в общем это очень мало. В 2020 году Германия импортировала 42,6 млрд кубометров. Другие немецкие компании — VNG, RWE, Uniper — продолжают получать российский газ. Вероятно, они произвели оплату в евро на счет в Газпромбанке с конвертацией в рубли.

Вторым по объему импортером является Италия, которая в 2020 году закупила 29,2 млрд кубометров российского газа. А в 2021 году страна заплатила россии 5,8 миллиарда долларов за российский газ, сообщает Aljazeera . Италия — единственная страна, чья компания признала, что открыла счет в рублях. Итальянская Eni 17 мая заявила, что «начала процесс открытия двух счетов в «Газпромбанке» на всякий случай, один в евро и второй — в рублях.

Нефтяные друзья Украины

В список «нефтяных» друзей Украины первыми попали Австралия, Канада и Соединенные Штаты Америки, запретившие импорт российской нефти. Великобритания пообещала это сделать до конца года.

Впоследствии и страны Большой семерки, в том числе и Япония, заявили, что откажутся от российской нефти: кто сразу, кто постепенно. Дальше была очередь за Евросоюзом.

Боритесь — поборемо! Слава Украине!

