США продлили разрешение на завершение транзакций с Мосбиржей — Finance.ua

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США продлили разрешение на завершение транзакций с Мосбиржей

Фондовый рынок
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США продлили разрешение на завершение транзакций с Мосбиржей
США продлили разрешение на завершение транзакций с Мосбиржей
Минфин США продлил разрешение на завершение некоторых финансовых операций с российскими учреждениями, находящимися под санкциями, до 12 октября 2024 года.
Об этом говорится в соответствующей лицензии.
Это включает в себя такие организации, как Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
В частности, разрешено завершение следующих операций:
  • закрытие сделок с заблокированными учреждениями, если платежи производятся на специальные заблокированные счета;
  • продажа или передача долговых обязательств и акций, выпущенных или гарантированных этими учреждениями, если покупатель не является американским лицом;
  • завершение сделок по долгам и акциям, заключенным до 12 июня 2024 года;
  • закрытие деривативных контрактов, заключенных до 12 июня 2024 года, при условии, что платежи производятся на заблокированные счета.

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Однако существует важное ограничение: запрещаются транзакции, относящиеся к корреспондентским счетам и операциям с Центральным банком россии, Национальным фондом благосостояния россии и Министерством финансов россии.
Новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 года и сменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.
Напомним, ранее США объявили о расширении санкционного списка против рф, прибавив к нему более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.
По материалам:
Економічна Правда
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