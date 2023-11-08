США продлили на год экономические санкции против Ирана — Finance.ua
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США продлили на год экономические санкции против Ирана

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Президент США Джо Байден продлил на год санкции против Ирана, которыми блокируются все активы иранского правительства и центробанка страны в США, введенные после захвата исламистами заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году.
Об этом сообщил Белый Дом.
В сообщении отмечается, что 14 ноября 1979 года исполнительным указом 12 170 президент США объявил чрезвычайное положение в отношении Ирана и принял меры для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, сформированной ситуацией в Иране.
Однако отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации американо-иранских договоренностей от 19 января 1981 года продолжается.
«По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и принятые на сегодняшний день меры реагирования на нее должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года. Поэтому… я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение (санкции. — Ред.) в отношении Ирана, объявленное исполнительным приказом 12 170», — говорится в заявлении Байдена.
Исполнительный указ 12 170 президента Джимми Картера заблокировал все активы иранского правительства и центрального банка Ирана в США в ответ на захват исламистами Посольства Соединенных Штатов в Тегеране 4 ноября 1979 года. Заложниками стали более 60 американских дипломатов и работников посольства, большинство которых нападавшие удерживали в течение 444 дней.
Как сообщал Укринформ, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Верховной Раде Украины, что Европа будет оказывать максимальное политическое и санкционное давление на россию и не повторит ошибок 2014 года, новый пакет санкций будет объявлен на следующей неделе.
По материалам:
Укрінформ
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