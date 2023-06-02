США продлили беспошлинный режим для украинской стали на существенный срок — Finance.ua

США продлили беспошлинный режим для украинской стали на существенный срок Сегодня 14:34 — Казна и Политика

США продлили беспошлинный режим для украинской стали, а именно освободили украинскую сталь от 25% пошлины еще на один год.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, соответствующий документ сегодня ночью издал президент США Джозеф Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо.

«В течение этого года мы объясняли партнерам, что главный способ восстановить украинскую металлургию — это интегрировать ее в производственные цепи в ЕС и США. Прокламация президента США — один из наиболее практичных способов усилить такую интеграцию», — прокомментировала Первый вице-премьер-министр Украины — цитирует пресс-служба министра экономики Украины Юлию Свириденко.

Украина также работает с ЕС над интеграцией рынков стали, поэтому президент США поддержал инициативу Джины Раймондо и освободил от пошлин также сталь из Европейского Союза, изготовленную из украинского сырья.

Автономные торговые мероприятия ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин. Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина — ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали.

«Значительный сбой в производстве стали в Украине снизил общий объем производства стали в Украине. В то же время сталелитейная промышленность была исторически важной для Украины, и как Соединенные Штаты, так и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как экономического спасательного звена, пока страна восстанавливается», — говорится в подписанном документе президента США Джозефа Байдена.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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