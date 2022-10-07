США предоставляют 55 млн долл. Украине на подготовку к зиме — Finance.ua
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США предоставляют 55 млн долл. Украине на подготовку к зиме

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55 миллионов долларов американской помощи пойдут на поддержку отопительной инфраструктуры Украины, ремонт труб и другого оборудования теплосетей, чтобы подготовить к зиме дома, больницы, школы и предприятия. Об этом объявила администратор Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр.
Об этом идет речь в заявлении на сайте Посольства США в Украине, пишет ukrainian.voanews.com.
Пауэр находится с визитом в Украине. «Сейчас критически важное время для украинского народа, который защищает свою свободу от брутального нападения, освобождает свою землю, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права», — написала Пауэр в соцмедиа по прибытии в Киев в четверг.
Помощь USAID охватит семь миллионов украинцев в 19 регионах, включая опустошенные войной районы Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Житомирской областей, говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что в рамках проекта энергетической безопасности USAID городское предприятие «Киевтеплоэнерго» получило трубы и трубопроводную арматуру стоимостью 1,3 млн дол.
«Мы очень благодарны правительству США и USAID за помощь. Это позволит заменить 11 километров поврежденных теплосетей. Большинство работ — уже на завершающей стадии», — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении указал, что зима будет тяжелая, но подготовка к ней продолжается.
«Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо», — заявил Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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