США поставили ультиматум Турции: в чем дело Сегодня 13:34

США требуют от Турции отказаться от российских систем ПВО С-400, если Анкара хочет вернуться в программу производства и закупки истребителей F-35.

Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, пишет Bloomberg.

По его словам, между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры относительно российских комплексов, которые Турция приобрела почти десять лет назад. В то же время Турция выражает «желание снова присоединиться» к программе F-35, из которой ее исключили после закупки С-400.

Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО остается неизменной — Анкара не может эксплуатировать или владеть С-400, если хочет вернуться в программу F-35.

«Как отмечено в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35», — подчеркнул посол.

Он отметил, что личные контакты президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана позволили провести «самые плодотворные за десятилетия» переговоры на эту тему.

«Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет отвечать требованиям безопасности как США, так и Турции», — сказал посол.

Ранее он заявлял, что Турция «приближается к избавлению от С-400» и вопрос теоретически может быть решен в течение 4−6 месяцев.

В Турции рассчитывают, что США могут отменить санкции против ее оборонной промышленности без требования отказаться от российских ракет.

Напомним, что Анкара приобрела комплексы С-400 после попытки переворота 2016 года, когда путчисты использовали американские истребители F-16 для ударов по парламенту и окрестностям дворца президента.

Турция активизирует усилия по приобретению F-35

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсуждали вопросы ракетных систем С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре.

Закупка Турцией этих комплексов почти десятилетие назад стала причиной ее исключения из программы создания истребителя F-35 и введения санкций США по закону CAATSA против ряда турецких оборонных компаний.

Тем временем администрация Джо Байдена уже официально сообщила Конгрессу о намерении продать Турции 40 самолетов F-16 и около 80 комплектов для их модернизации после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.

Вашингтон настаивал, что С-400 представляет угрозу для F-35, тогда как Турция утверждала, что способна минимизировать риски и не будет интегрировать российские системы в оборонную инфраструктуру НАТО.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.