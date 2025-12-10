0 800 307 555
США поставили ультиматум Турции: в чем дело

США требуют от Турции отказаться от российских систем ПВО С-400, если Анкара хочет вернуться в программу производства и закупки истребителей F-35.
Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, пишет Bloomberg.
По его словам, между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры относительно российских комплексов, которые Турция приобрела почти десять лет назад. В то же время Турция выражает «желание снова присоединиться» к программе F-35, из которой ее исключили после закупки С-400.
Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО остается неизменной — Анкара не может эксплуатировать или владеть С-400, если хочет вернуться в программу F-35.
«Как отмечено в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35», — подчеркнул посол.
Он отметил, что личные контакты президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана позволили провести «самые плодотворные за десятилетия» переговоры на эту тему.
«Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет отвечать требованиям безопасности как США, так и Турции», — сказал посол.
Ранее он заявлял, что Турция «приближается к избавлению от С-400» и вопрос теоретически может быть решен в течение 4−6 месяцев.
В Турции рассчитывают, что США могут отменить санкции против ее оборонной промышленности без требования отказаться от российских ракет.
Напомним, что Анкара приобрела комплексы С-400 после попытки переворота 2016 года, когда путчисты использовали американские истребители F-16 для ударов по парламенту и окрестностям дворца президента.

Турция активизирует усилия по приобретению F-35

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсуждали вопросы ракетных систем С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре.
Закупка Турцией этих комплексов почти десятилетие назад стала причиной ее исключения из программы создания истребителя F-35 и введения санкций США по закону CAATSA против ряда турецких оборонных компаний.
Тем временем администрация Джо Байдена уже официально сообщила Конгрессу о намерении продать Турции 40 самолетов F-16 и около 80 комплектов для их модернизации после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.
Вашингтон настаивал, что С-400 представляет угрозу для F-35, тогда как Турция утверждала, что способна минимизировать риски и не будет интегрировать российские системы в оборонную инфраструктуру НАТО.
