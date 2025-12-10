0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Sense Bank добавил доступ к счетам юридических лиц в приложение

2
Sense Bank добавил доступ к счетам юридических лиц в приложение
Sense Bank добавил доступ к счетам юридических лиц в приложение
Sense Bank представил в мобильном приложении Sense SuperApp новый раздел «Мой бизнес» — единое пространство для бизнес-клиентов, где собраны ключевые инструменты для ежедневной работы. Главные обновления: доступ руководителей юридических лиц к счетам компании и возможность предпринимателей передавать документы в банк прямо со смартфона.
Как указано на сайте банка, самое значительное нововведение касается руководителей с одноосибной подписью: теперь счета компании доступны в мобильном приложении так же удобно, как и личные.
Sense SuperApp автоматически отображает все бизнес-счета, позволяет быстро переключаться между профилями и предоставляет ключевые инструменты для контроля финансов компании. Руководитель может просматривать историю операций, формировать выписки и справки, создавать QR-коды с реквизитами, получать отчеты по эквайрингу, настраивать push-уведомления о движении средств и пользоваться Бизнес-картой — всё доступно в смартфоне без обращения в отделение или веб-версию.
Обновление также включает запуск документооборота для ФОП и их доверенных лиц в разделе «Мой бизнес». Предприниматели могут отправлять запрашиваемые банком документы прямо через приложение, подписывая их с помощью Дія. Підпис и получая push-уведомления о результатах. Вся история документов сохраняется в Sense SuperApp, что значительно упрощает взаимодействие с банком.
Таким образом, обновлённый раздел «Мой бизнес» теперь объединяет все сервисы для предпринимателей, их доверенных лиц и руководителей компаний. Интерфейс стал более интуитивным, а ключевые функции — доступны в одном месте.
По материалам:
Сенс Банк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems