США покупают три миллиона баррелей нефти для стратегического резерва — Finance.ua

США покупают три миллиона баррелей нефти для стратегического резерва Сегодня 20:43 — Энергетика

США покупают три миллиона баррелей нефти для стратегического резерва

Соединенные Штаты Америки завершили заключение контрактов на закупку трех миллионов баррелей нефти для пополнения Стратегического резерва страны (SPR) после крупнейших продаж в истории в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters

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В 2022 году администрация президента Джо Байдена совершила рекордные продажи нефти, чтобы стабилизировать цены после полномасштабного нападения рф на Украину.

В Министерстве энергетики США сообщили, что нефть, которая должна быть поставлена ​​в ноябре, закупается по средней цене 77,69 доллара за баррель.

Администрация Байдена заявила, что планирует выкупить нефть для пополнения запасов SPR примерно по 79,99 доллара за баррель или ниже.

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Правительство США создало SPR после введения арабского эмбарго на нефть в 1970-х годах, которое вызвало опасения относительно предложения и нанесло ущерб экономике.

3 июня Министерство энергетики США заключило контракты с BP Products North America Inc на 600 000 баррелей, Macquarie Commodities Trading US LLC на 1,5 миллиона баррелей, а также с Atlantic Trading & Marketing на 900 000 баррелей.

Администрация Байдена разработала трехстороннюю стратегию пополнения нефтяных запасов, содержащую выкуп нефти, возврат нефти, одолженной SPR компаниям, и отмену разрешенных Конгрессом продаж 140 миллионов баррелей нефти SPR к 2027 году.

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