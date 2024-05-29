Нефтеперерабатывающая компания Индии согласилась покупать у рф нефть за рубли — Finance.ua
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Нефтеперерабатывающая компания Индии согласилась покупать у рф нефть за рубли

Энергетика
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Индийская компания Reliance Industries (оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса) заключила годичную сделку с российской Роснефтью о закупке минимум 3 миллионов баррелей нефти в месяц.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
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Отмечается, что рассчитываться на российскую нефть индийская компания согласилась в рублях. В то же время, соглашение с Роснефтью предусматривает скидки на российскую нефть для Reliance.
Согласно условиям соглашения, вступившего в силу в начале индийского финансового года с 1 апреля, Reliance будет покупать две партии общим объемом около одного миллиона баррелей нефти Urals со скидкой $3 за баррель. Кроме того, соглашение позволяет заказчику дополнительно покупать еще четыре партии нефти ежемесячно.
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По данным источников, индийский нефтепереработчик также будет покупать одну-две партии в месяц нефти с низким содержанием серы, главным образом смеси ESPO, экспортируемой из российского тихоокеанского порта Козьмино, с прибавкой $1 за баррель к котировкам в Дубае.
Как сообщается, Reliance согласилась провести оплату за нефть в российских рублях через индийский HDFC Bank и российский Газпромбанк, который не попал под санкции Запада.
Индия, третий в мире крупнейший импортер и потребитель нефти, стала крупнейшим покупателем нефти из рф после отказа от нее странами Запада в ответ на вторжение россии в Украину в 2022 году. Однако Индия платила за российскую нефть в рупиях, дирхамах и китайских юанях.
По материалам:
Корреспондент.net
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