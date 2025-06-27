США подписали торговое соглашение с Китаем — Finance.ua

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США подписали торговое соглашение с Китаем

Мир
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США подписали торговое соглашение с Китаем
США подписали торговое соглашение с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем и анонсировал возможную договоренность с Индией.
Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
«Подписали соглашение с Китаем. Возможно, будет соглашение еще с Индией. Она будет очень масштабной. Мы откроем Индию для американского бизнеса. А в рамках китайского соглашения откроем Китай для наших производителей», — сказал Трамп.
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В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон не планирует заключать торговые соглашения со всеми партнерами.
«Некоторым мы просто отправим письмо и скажем: «Спасибо, вы будете платить 25−35−45%», — отметил он, по его словам, команда президента стремится достичь договоренностей вместо жестких мер.
По данным Reuters, договоренность с Китаем закрепляет обязательство Пекина поставлять в США редкоземельные элементы. Она была достигнута в прошлом месяце в ходе переговоров в Женеве. Пока официального подтверждения от китайской стороны нет.
В рамках договоренностей Китай также согласился отменить нетарифные ограничения, введенные против США с апреля. В ответ США взяли на себя обязательства по снижению тарифов.
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На фоне ограничений китайская сторона приостановила экспорт ряда стратегически важных минералов и магнитов, что привело к перебоям в мировых цепях поставок, в частности для автопрома, авиации, оборонной промышленности и производства микросхем.
Стороны также договорились о рамочном механизме для реализации Женевского соглашения.
Напомним, 12 мая стороны заключили временное 90-дневное соглашение в Женеве.
По материалам:
Finance.ua
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