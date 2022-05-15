США поддержали коммерческий экспорт украинской электроэнергии в Європу — Finance.ua
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США поддержали коммерческий экспорт украинской электроэнергии в Європу

Сегодня 14:39Казна и Политика
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Временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин заверила руководство энергетической отрасли Украины в политической поддержке Соединенными Штатами Америки коммерческого экспорта нашей электроэнергии в Европу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Фейсбуке.
«Временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин высоко оценила постоянную и надежную работу украинской энергосистемы и в изолированном режиме, особенно в условиях военного вторжения россии и целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Американская сторона заверила в политической поддержке коммерческого экспорта украинской электроэнергии в Европу и готовности содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу состоялась рабочая встреча Кристины Квин с министром энергетики Украины Германом Галущенко и руководителем НАЭК «Энергоатом» Петром Котиным. Во время встречи стороны обсудили состояние энергетического сектора Украины, вопросы поставки природного газа, потребности в поставке топлива и вопросы рынка электроэнергии.
Отдельно речь шла о последствиях оккупации Чернобыльской атомной электростанции, а также об удержавании российскими войсками Запорожской АЭС.
Как подчеркнули в Минэнергетики, стороны пришли к соглашению о необходимости привлечения МАГАТЭ для деоккупации ЗАЭС, противостояния ядерному терроризму россии и, соответственно, усиления ядерной безопасности.
По материалам: Укрінформ
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