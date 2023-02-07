США планируют ввести 200% пошлину на российский алюминий — Bloomberg
Соединенные Штаты Америки готовятся к 12 февраля ввести 200% пошлину на алюминий российского производства.
Об этом сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на собственные источники.
Таким образом Вашингтон пытается усилить давление на москву из-за вторжения рф в Украину. Еще одна причина в том, что россия отправила свой алюминий на американский рынок по цене ниже себестоимости, нанеся ущерб компаниям, которым работают в этой нише.
До вторжения россии в Украину российский импорт традиционно составил 10% от общего импорта алюминия в США, сейчас доля упала до 3%. Показатель падал почти до нуля в октябре 2022 г., когда появилась информация, что Белый дом рассматривает полный запрет на импорт российского алюминия.
Напомним, что из-за вторжения рф в Украину мощности металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» на протяжении 2022 года были загружены не более чем на 20-25%. В результате уровень производства компании упал в пять раз.
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