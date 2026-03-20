0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

США планируют снять санкции с иранской нефти

29
США могут отменить санкции в отношении нефти иранского происхождения, находящейся в транзите, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
Соответствующее заявление прозвучало в эфире Fox Business на фоне роста цен на энергоносители, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.

Для чего это

По словам Бессента, этот шаг поможет привлечь на рынок около 140 миллионов баррелей нефти.
«Это примерно от 10 дней до двух недель поставок, которые иранцы выталкивали на рынок и которые все пошли бы в Китай. По сути, мы будем использовать иранские баррели против иранцев, чтобы удержать цены на низком уровне в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию», — сказал министр финансов США.

Влияние операции США на поставки нефти

Постоянные удары США и Израиля по Ирану остановили прохождение нефти через Ормузский пролив. Тегеран официально заявил о закрытии этого важного морского коридора.
Эта ситуация повлекла за собой резкий рост цен на энергоносители по всему миру. В администрации Дональда Трампа уверяют, что предполагали возможное закрытие Ормузского пролива.

США отменили санкции в отношении российской нефти

На прошлой неделе США объявили о временной отмене части антироссийских санкций. Была выдана лицензия на продажу нефти российского происхождения, которая уже находилась в море. Это послабление ограничений будет действовать до 11 апреля.
По словам Бессента, такое решение позволило высвободить 130 миллионов баррелей для мировых поставок нефти.
Министр финансов США отметил, что китайские покупатели в течение действия санкций покупали более 90% иранской нефти по сниженной цене.
«Когда мы, как и планируем, отменим санкции в отношении иранской нефти, ее цена поднимется до рыночного уровня, и она попадет не только в Китай. Она может поступить в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Японию и Индию, которые вели себя в этом вопросе ответственно», — сказал Бессент.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems