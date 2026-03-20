США планируют снять санкции с иранской нефти Сегодня 10:14

США могут отменить санкции в отношении нефти иранского происхождения, находящейся в транзите, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире Fox Business на фоне роста цен на энергоносители, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.

Для чего это

По словам Бессента, этот шаг поможет привлечь на рынок около 140 миллионов баррелей нефти.

«Это примерно от 10 дней до двух недель поставок, которые иранцы выталкивали на рынок и которые все пошли бы в Китай. По сути, мы будем использовать иранские баррели против иранцев, чтобы удержать цены на низком уровне в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию», — сказал министр финансов США.

Влияние операции США на поставки нефти

Постоянные удары США и Израиля по Ирану остановили прохождение нефти через Ормузский пролив. Тегеран официально заявил о закрытии этого важного морского коридора.

Эта ситуация повлекла за собой резкий рост цен на энергоносители по всему миру. В администрации Дональда Трампа уверяют, что предполагали возможное закрытие Ормузского пролива.

США отменили санкции в отношении российской нефти

На прошлой неделе США объявили о временной отмене части антироссийских санкций. Была выдана лицензия на продажу нефти российского происхождения, которая уже находилась в море. Это послабление ограничений будет действовать до 11 апреля.

По словам Бессента, такое решение позволило высвободить 130 миллионов баррелей для мировых поставок нефти.

Министр финансов США отметил, что китайские покупатели в течение действия санкций покупали более 90% иранской нефти по сниженной цене.

«Когда мы, как и планируем, отменим санкции в отношении иранской нефти, ее цена поднимется до рыночного уровня, и она попадет не только в Китай. Она может поступить в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Японию и Индию, которые вели себя в этом вопросе ответственно», — сказал Бессент.

