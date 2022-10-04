США планируют расширить ограничения на экспорт новейших микросхем в Китай - WSJ — Finance.ua

США планируют расширить ограничения на экспорт новейших микросхем в Китай - WSJ Сегодня 16:45

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые меры контроля над экспортом полупроводников и машин для их производства, что является очередным шагом в усилиях по лишению Китая возможности производить самые быстрые и передовые схемы, со ссылкой на источники информирует The Wall Street Journal.

Администрация в последние недели уже наложила новые ограничения на экспорт некоторых чипов из США, используемых для вычислений в сфере искусственного интеллекта, и оборудования, используемого для производства некоторых из самых мощных микросхем для обработки чисел.

Но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, рассматриваются дополнительные экспортные ограничения, включая ограничения, направленные на производство высокопроизводительных микросхем памяти и передовых компонентов, используемых в некоторых из самых передовых инструментов для производства микросхем. По их словам, сфера передовых квантовых вычислений является еще одной обсуждаемой целью.

Официальные лица США также рассматривают возможность добавления китайских технологических компаний в список юридических лиц Министерства торговли, что запрещает экспорт им без лицензии, пишет издание.

О действиях администрации могут объявить уже на этой неделе, сказал один из источников.

По словам одного из людей, знакомых с ситуацией, многие ожидаемые действия, которые администрация Байдена собирается объявить, вероятно, расширят ограничения, которые она уже приняла в отношении отдельных компаний, заставив их применяться в масштабах всей отрасли.

В то же время, по словам источников, администрация пыталась найти ключевых союзников, чтобы США были не единственной страной, вводящей ограничения.

Совместный экспортный контроль со стороны США, Японии, Южной Кореи и европейских стран может значительно ограничить китайскую индустрию чипов, поскольку эти страны обладают почти монополией на производство и продажу ключевого оборудования и программного обеспечения, необходимого для производства передовых микросхем, отмечает издание.

США уже прибегли к дипломатическим усилиям, чтобы ограничить доступ Китая к оборудованию, в частности призвали правительство Нидерландов заблокировать продажу критически важного оборудования ASML Holding NV.

УНН По материалам:

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