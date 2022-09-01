США ограничили продажу компьютерных чипов в россию и Китай, — NYT — Finance.ua
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США ограничили продажу компьютерных чипов в россию и Китай, — NYT

Фондовый рынок
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Белый дом ввел новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китае и россии.
Об этом сообщает The New York Times.
Это стало последней попыткой правительства использовать полупроводники как инструмент для сдерживания достижений стран в таких областях как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.
Новые ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, известных как графические процессоры, продаваемые компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices. Такие продукты изначально были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко применяются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких задач, как распознавание речи и объектов на фотографиях.
Суперкомпьютеры используются в таких областях как разработка оружия и сбор разведданных, а некоторые крупные системы в Китае были связаны с наблюдением за мусульманскими меньшинствами страны. Технология A. I. также все чаще используется для таких целей как идентификация лиц на видеоизображениях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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