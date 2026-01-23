0 800 307 555
ру
США объявили о выходе из ВОЗ

В США официально сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организацию обвинили в «провалах во время пандемии COVID-19» и «действии против интересов Соединенных Штатов».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление государственного секретаря США Марко Рубио и министра здравоохранения Роберта Кеннеди.
В заявлении отмечается, что выход из ВОЗ был осуществлен в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Организацию обвинили во «вреде американскому народу», провалах во время пандемии коронавируса и действиях «против интересов Соединенных Штатов».
«Хотя Соединенные Штаты были одним из основателей и крупнейшим финансовым донором ВОЗ, организация преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, которой управляли страны, враждебные к американским интересам», — сказано в заявлении.
Учитывая действия, которые якобы совершала ВОЗ, США приняли решение покинуть ряды организации. При этом ВОЗ, говорится в заявлении, отказалась одобрить выход США, напомнила о многомиллионном долге и «отказывается передать американский флаг».
«В дальнейшем взаимодействие США с ВОЗ будет ограничено исключительно осуществлением нашего выхода и защитой здоровья и безопасности американского народа. Все финансирование и персонал инициатив ВОЗ со стороны США прекратилось», — отмечается в документе.
При этом в США обещают дальше быть «мировым лидером в сфере общественного здоровья», но в первую очередь для граждан Соединенных Штатов. Также Вашингтон продолжит сотрудничество с другими странами и «надежными учреждениями здравоохранения», а не с представителями «раздутой и неэффективной бюрократии ВОЗ».
По материалам:
РБК-Україна
