США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества — Finance.ua
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США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества

Сегодня 11:33Энергетика
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за кризиса в сфере электроснабжения.
Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Белого дома.
В документе, в частности, говорится, что «нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей» и удовлетворить потребности в электроэнергии.
Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки «электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей».
«Многие факторы угрожают способности Соединенных Штатов обеспечивать достаточное количество электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей. Эти факторы включают в себя перебои на энергетических рынках, вызванные вторжением россии в Украину, и экстремальные погодные явления, усиливающиеся изменением климата», — говорится в распоряжении.
В частности, в некоторых частях Соединенных Штатов условия засухи в сочетании с волнами жары влекут за собой рекордный спрос на электроэнергию и ее дефицит.
Байден отмечает, что солнечная энергия является одним из наиболее быстрорастущих источников нового поколения электроэнергии в Соединенных Штатах.
Ожидается, что в 2022 и 2023 годах на солнечные батареи и аккумуляторы придется более половины новых мощностей сектора электроэнергетики. «Отсутствие солнечных элементов и модулей ставит под угрозу эти запланированные дополнения, что, в свою очередь, чревато наличием достаточной мощности производства электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей», — говорится в документе.
Поэтому президент предлагает освободить на год от пошлин импорт солнечных батарей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
По материалам: Економічна Правда
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