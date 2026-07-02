США не будут продлевать торговое соглашение с Мексикой и Канадой Сегодня 18:12 — Мир

Администрация Дональда Трампа не намерена продлевать Соглашение США — Мексики — Канады (USMCA), которое запустит десятилетний процесс постепенного сворачивания Североамериканской зоны свободной торговли, действовавшей 32 года.

Об этом сообщает Reuters , передает Укринформ.

Отмечается, что администрация Трампа стремится внести в соглашение изменения, чтобы восстановить рабочие места в производстве в Штатах и ​​сократить торговый дефицит с соседями.

Решение, объявленное после шестилетнего пересмотра Североамериканской зоны свободной торговли, сохраняет соглашение действующее еще на 10 лет с ежегодными пересмотрами до истечения срока его действия, если три страны не договорятся о ее возобновлении с изменениями.

«Соединенные Штаты не согласились возобновлять USMCA в ее нынешнем виде… Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Мексикой и Канадой для устранения недостатков соглашения и сократить торговый дефицит с этими странами», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По его словам, двусторонние переговоры с Мексикой по USMCA запланированы после 20 июля в Мехико. Они будут сосредоточены на усилении правил определения происхождения автомобилей и других промышленных товаров, а также на экономической безопасности, чтобы другие страны, включая Китай, не могли использовать преимущества доступа к USMCA.

Укрінформ По материалам:

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