США направляют $670 на международную продовольственную помощь — Finance.ua

США направляют $670 на международную продовольственную помощь

Сегодня 19:18 — Аграрный рынок

США направляют $670 на международную продовольственную помощь

Администрация США в среду объявила о выделении $670 млн в рамках глобальной помощи странам, страдающим из-за нехватки продовольствия.

«Мир страдает от исторически рекордных уровней недостатка продовольствия», — говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства США.

Отмечается, что вместе с Минсельхозом средства выделит и Агентство США по международному развитию (USAID). В документе отмечается, что USAID направит $282 млн из гуманитарного фонда Билла Эмерсона на финансирование операций по оказанию чрезвычайной продовольственной помощи в Эфиопии, Кении, Сомали, Судане, Южном Судане и Йемене. Министерство сельского хозяйства со своей стороны предоставит $388 млн на перевозку помощи и другие сопутствующие расходы.

В пресс-релизе объясняется, что гуманитарный фонд Билла Эмерсона — специальное управление, позволяющее USAID реагировать на непредсказуемые продовольственные кризисы, когда другие ресурсы недоступны. США привлекут этот фонд впервые с 2014 года.

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