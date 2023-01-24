США намерены увеличить экспорт сжиженного газа — Finance.ua

США намерены увеличить экспорт сжиженного газа Сегодня 20:29 — Энергетика

Второй по величине экспортер сжиженного природного газа в США, компания Freeport LNG, завершила ремонт своего завода в Техасе. Он был закрыт в июне после взрыва и пожара.

Freeport обратилась к регуляторам США с просьбой разрешить сделать первые шаги по перезапуску предприятия. Об этом пишет Reuters

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) заявила, что компания запросила разрешение на начало подачи СПГ в трубопроводную систему завода. «Необходимы будут следующие разрешения», чтобы полностью вернуть в эксплуатацию линии по сжижению, говорится в сообщении.

В частности, в своем заявлении компания просит разрешить «начать охлаждение трубопровода первого контура и возобновить работу компрессоров для управления испарительным газом и связанных с этим трубопроводов», — говорится в заявлении.

Процедура, которая занимает около 11 дней, станет первым шагом к возвращению экспортного предприятия мощностью 15 миллионов тонн в год к нормальной работе после семимесячного простоя. Freeport просит ответить на свой запрос до 24 января.

Разрешение позволит «ввести СПГ в трубопроводные системы, чтобы позволить трубопроводу охладиться до криогенных температур, необходимых для циркуляции СПГ в трубопроводной системе первого контура и для передачи СПГ в первый док экспортного объекта», — говорится в заявлении Freeport LNG.

На фоне этого фьючерсы на природный газ в США в понедельник выросли на 9%, до 3,46 доллара за миллион британских тепловых единиц (1 BTU равен 1054-1060 Джоулей или 252-253 калории. — Ред.). В пятницу фьючерсы закрылись по самой низкой цене с июня 2021 года.

«Новости Freeport объясняют поздний рост цен. В этом бизнесе люди сначала покупают, а затем задают вопросы», — сказал Джон Килдафф, партнер инвестиционно-консалтинговой компании Again Capital в Нью-Йорке.

УНІАН По материалам:

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