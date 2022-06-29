США наказали компании девяти стран за нарушение санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США наказали компании девяти стран за нарушение санкций

Фондовый рынок
115
США наказали компании девяти стран за нарушение санкций
США наказали компании девяти стран за нарушение санкций
Министерство торговли США внесло 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам. Они нарушили законы США о международных санкциях.
Об этом пишет Голос Америки.
Из 36 компаний 25 базируются в КНР, остальные — в россии, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.
Читайте также
В частности, российское ООО Intertech Instruments наказали за незаконные поставки в Иран.
Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение вступившего в силу санкционного режима после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении россии после вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.