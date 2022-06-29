США наказали компании девяти стран за нарушение санкций — Finance.ua

США наказали компании девяти стран за нарушение санкций Сегодня 18:03 — Фондовый рынок

США наказали компании девяти стран за нарушение санкций

Министерство торговли США внесло 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам. Они нарушили законы США о международных санкциях.

Об этом пишет Голос Америки

Из 36 компаний 25 базируются в КНР, остальные — в россии, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

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В частности, российское ООО Intertech Instruments наказали за незаконные поставки в Иран.

Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение вступившего в силу санкционного режима после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении россии после вторжения в Украину.

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НВ По материалам:

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